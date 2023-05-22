Rusların yüzde 60'ı Türkiye'deki seçimi takipte olduğu ortaya çıktı: O gelişmeyi Rusya dünyaya duyurdu

Moskova’da yayınlanan Kommersant gazetesi, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda ilginç bir oylama yaptı. Gazete okurlarına, “Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları sizi ilgilendiriyor mu” diye sorusunu yöneltti. 23 bin 265 okurun katıldığı oylamada yüzde 60’lık kesim “evet”, yüzde 40′ ise “hayır” dedi.



Gazeteye konuşan Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Direktörü, Dış ve Savunma Politikası Konseyi Başkanı Fyodr Lukyanov, Moskova-Ankara hattında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki kişisel dostluk ilişkilerinin önemini vurguladı. Lukyanov, “Rusya ve Türkiye liderleri arasındaki şahsi ilişkiler ortadan kalkarsa birçok şey zorlaşır. Ancak yine de bu bir felaket olmaz çünkü son 20 yılda Türk siyaseti Batı merkezciliğine kıyasla çok değişti. İlişkilerimizi istikrara kavuşturmak için çalışmamız gerekecek” dedi.



Muhalefetin kazanması durumunda Erdoğan’ın dış siyasetinin yeniden gözden geçirilmesine dair sert açıklamalar yapılacağını savunan Lukyanov, “Fakat sonra her şey düzelir. Liderin kişiliği ne olursa olsun, Türkiye’nin çıkarları büyük ölçüde Rusya ile bağlantılı. Bazı şeyler revize edilebilir, örneğin ABD için S-400’lerden kurtulmak önemli. Kemal Kılıçdaroğlu füze kontratını bozmaya çalışabilir. Ama Akkuyu Nükleer Santrali, uluslararası doğal gaz merkezi, tahıl anlaşması ve diğer bazı başka projeler yüzde 100 Türkiye’nin çıkarına” diye konuştu.



Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkan Birinci Yardımcısı Vladimir Djabarov da, iki ülkenin ticari ve ekonomik açıdan birbirine çok bağımlı olduğuna işaret ederek, “İlişkilerimiz pragmatizme ve karşılıklı faydaya dayalıdır. Bizim için kimin kazandığı önemli değil. Erdoğan ya da muhalefetin temsilcisi. Türk seçmeninin seçtiği cumhurbaşkanı ile çalışacağız” dedi.



Muhalefetin Rusya ya da Türkiye’nin Batı ile yakınlaşmasıyla ilgili tüm açıklamaların doğrudan seçimlerle ilgili olduğuna dikkat çeken Rus Senatör, “Amaç, seçmenin belli bir kesiminin desteğini almak” diye konuştu. (Medyagunlugu.com)

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