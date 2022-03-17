Rusların offshore'da ne kadar parası var? Dikkat çeken tahmin

Rusların İsviçre'deki gizli banka hesaplarında 213 milyar dolara kadar varlıklarının olduğu tahmin ediliyor.

İsviçre Bankalar Birliği, The Swiss Bankers Association'ın (SBA) yaptığı tahminlere göre, İsviçre'deki bankalar Rus müşterilerin 150 milyar ila 200 milyar İsviçre frankı (213 milyar dolar) büyüklüğündeki parasını offshore hesaplarda tutuyor.

Açıklanan bu tahminler, offshore varlıklar konusunda dünyanın merkezi sayılan İsviçre'deki bankaların zengin Rus müşterilerle yaptığı işlerin boyutunun ülkedeki pek çok finans şirketinin bilançosunda gösterilenden daha fazla olduğunu açığa çıkardı.

SBA'nın bu açıklaması, daha önce hesapların şeffaflığı konusundaki birçok talebi geri çevirmiş İsviçre'de nadir rastlanan bir durum ve ülkenin Avrupa Birliği (AB) tarafından Rus varlıklarına getirilen kapsamlı yaptırımları uygulama konusunda aldığı sıradışı kararın bir göstergesi.

Rusya'nın üç hafta önce komşusu Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Batılı devletler başta olmak üzerek pek çok devlet Rusya'ya ağır yaptırımlar getirmişti.

İsviçre'nin Rusya'ya karşı yaptırımları sıkılaştırması konusunda kamuoyunda yoğun bir gündem bulunuyor.

İsviçre'deki Sosyal Demokratların eş başkanı Mattea Meyer, İsviçre'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus hükümetine yakın kişilere ait nakit varlıklara katı sınırlamalar getirmesi konusunda çağrı yaptı.

"Bir kısmı, Kremlin'e sadık oligarklara ait. Para ve onların faaliyetleri... savaşı finanse etmeye yarıyor" diye konuşan Meyer, İsviçre'nin "para musluklarını kapatmak için mümkün olan her şeyi yapmasının gerektiğini" ifade etti.

İsviçre ekonomi bakanlığı, dondurulan Rus varlıkları hususunda net bir tahminlerinin olmadığını açıklamıştı.

SBA ise Rusların İsviçre'deki bankalar aracılığıyla offshore hesaplarda tuttukları varlıkların dünya genelindeki tüm yatırımcıların İsviçre'de tuttukları varlıklara oranının nispeten küçük olduğunu açıkladı. İsviçre, asırlardır dünyanın farklı yerlerindeki varlıklı kişiler için paralarını emanet edebilecekleri bir güvenli liman işlevi görüyor.