Rusların kabusu olmuştu... "Kiev'in Hayaleti" hayatını kaybetti
Ukrayna'da direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus savaş uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldüğü açıklandı.
İngiliz The Times'a konuşan Ukraynalı kaynaklar; savaş pilotunun kimliğini açıklarken, ölümünü de doğruladı.
29 yaşındaki binbaşı Stepan Tarabalka'nın, 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre Tarabalka; bir çocuk babasıydı.
Ukraynalı kaynaklar; pilotun kask ve gözlüklerinin Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.
Ukraynalı yetkililer, konu ile alakalı başka bir bilgi vermedi.