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Dünya Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi
Dünya

Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Türkiye, Libya'da kritik bir üs olan Vatiye'ye KORKUT hava savunma sistemlerini yerleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:25:00 -
Rusları çıldırtacak gelişme! Türkiye KORKUT'u yerleştirdi

Libya’da sessizlik sürerken Sirte ve Cufra’da harekatın ne zaman başlayacağına yönelik gergin bekleyiş sürüyor.

Ülkede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek veren Türkiye, Vatiye Hava Üssüne KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemlerini konuşlandırdığı görüldü.

Sirte ve Cufra’da operasyon an meselesi. Türkiye’nin daha önce Vatiye’ye yerleştirdiği hava savunma sistemlerinin farklı noktalara konuşlandırdı. Türkiye olası saldırılara karşı düşman unsurlarına KORKUT ile önlem alacak.

Uydu görsellerinde BAE saldırısı öncesindeki KORKUT’ların yerlerini değiştirildi.

Rusya’dan Hafter’e destek

Libya’da Rus nakliye kargo uçakları Pazar günü Hafter’e yardım amacıyla bölgeye geldi. 6 uçakta silah, mühimmat ve asker olduğu belirtildi.

 

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