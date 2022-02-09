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Dünya Ruslardan Türkiye kararı! Tarih verildi
Dünya

Ruslardan Türkiye kararı! Tarih verildi

Rus vatandaşları Mayıs ayında tatil sezonunu açıyor. Moskova'nın tanınan tur operatörlerinin verilerine göre, Rusların en çok rezervasyon yaptırdığı ülke Türkiye oldu. Mayıs ayında Türkiye'ye gelecek olan Rusların, tur rezervasyonları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10-20 kat arttı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 12:02:00 -
Ruslardan Türkiye kararı! Tarih verildi

Rusya’da artan Kovid-19 vakalarına rağmen, uzun Mayıs tatilleri için yapılan tur rezervasyonlarında geçen yıla göre büyük artış yaşanıyor. Önde gelen tur operatörlerinin verilerine göre, önümüzdeki mayıs ayı için yapılan tur rezervasyonlarının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 10-20 kat arttı.

Level.Travel şirketinin verilerine göre, rezervasyonların bugün çoğunluğunu (yüzde 61) Türkiye turları oluşturuyor. Traveleta şirketine göre ise bu oran yüzde 64.

Mısır ikinci (farklı verilere göre yüzde 13, yüzde 10), Rusya içi turlar üçüncü (yüzde 8, yüzde 9) sırada.

Rusya’dan Türkiye’ye mayıs dönemi için kişi başı ortalama tur paketi fiyatı ise 471 euro.

Mısır’da bu fiyat 757, Dominik Cumhuriyeti’mde 1449, Meksika’da 1778 dolar.

Rusya içi turlarda ise tek kişilik ortalama fiyat 21 bin 177 ruble (280 dolar).

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