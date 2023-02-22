Ruslardan deprem sonrası Türkiye kararı! Yetkili bile şaşırdı
Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Artur Muradyan, Rus vatandaşlarının deprem olmasına rağmen Türkiye'ye ilgi göstermeye devam ettiğini söyledi.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Artur Muradyan katıldığı bir canlı yayında, Rus turistlerin hala Türkiye taleplerinin devam ettiğini açıkladı.
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle turların iptali veya yeniden planlanması gibi bir durumun olmadığını belirten Muradyan, “Ruslar hala İstanbul’a ve düşük sezon olmasına rağmen Antalya’ya ilgi gösteriyor.” dedi.
Antalya’ya tatil hacminin azaldığına değinen Muradyan bunun depremle ilgisi olmadığını, Rus turistlerin alternatif destinasyonlara yöneldiğini kaydetti.