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Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası

Rus haber ajansı Sputnik'in son dakika koduyla servis ettiği ve tamamen algı oluşturmaya yönelik yalanlarla dolu haberde; Suriye'de bugün de Münbiç'te saldırı düzenleneceği ve bunu da Türkiye'nin planladığı belirtildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:49
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası

Dün Münbiç'te, ABD askerlerinin yemek yediği bir restoranın yakınlarında terör örgütü DAEŞ'in patlattığı bomba nedeniyle 14 kişi ölmüş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından ABD'li yetkililer, hayatını kaybedenler arasında 4 ABD askeri bulunduğunu duyurmuştu.

Rus Sputnik'ten alçak yalan

Bugün Rus haber ajansı Sputnik, bir son dakika geçti. Geçilen bu son dakika haberinde; bugün de Münbiç'te bir saldırı hazırlığı olduğu, saldırıyı düzenleyecek bu kişilerin Türkiye istihbaratı tarafından görevlendirildiği ve yakalandıkları belirtildi.

Algı çabası

Dün meydana gelen olayın ardından Rus Sputnik'in, Suriye'de Türkiye'ye karşı bir algı oluşturmaya çalıştığı bariz bir şekilde gözler önüne serildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 14:49
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