Ruslara Türkiye şoku! Zam yapıldı

Rusya’da faaliyet gösteren çevrimiçi seyahat hizmeti Sletat.ru Travel araştırmaları, Rusları için Türkiye’deki tatil maliyetinin geçen yıla göre ortalama yüzde 22,5 arttığını gösterdi.

Yaz dönemi fiyatları yüzde 27 arttı

Aynı zamanda yaz dönemi fiyatlarının yaklaşık yüzde 27 arttığını bulan uzmanlar, Türkiye’ye paket turların özellikle lüks segmentte geçen yıla göre keskin artış gösterdiğinin altını çizdi.

Bazı otellerde fiyat artışlarının yüzde 40’a vardığını bulan uzmanlar, ancak çoğu otelin fiyat politikasını kendisine ve bireysel talebe bağlı olarak değiştirdiğini, hala bütçeye uygun konaklama seçeneklerinin olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Türk otelcilerin herhangi bir değişikliğe çok hızlı tepki verdiği de gözlemlenirken, taleplerin düşmesi halinde hızla fiyat indirimine gidebildiği ifade ediliyor.

Rusya’daki tur operatörüne göre geçen yıl Türkiye’ye yönelik yüksek talep ve artan fiyatların ana nedeni Ruslar için deniz tatili için alternatif seçeneklerin olmaması olarak açıklanırken, mevcut istikrarsız ekonomik durumun turların maliyetini de etkileyebileceğini vurgulayan seyahat acentesi Space Travel yetkilileri, şu anda erken rezervasyon talebinin düşük olduğuna değinirken, satış derinliğinin mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaştığını ekledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dev tur operatörlerinden Intourist’e göre, rubledeki yüksek oynaklık ve otelcilerden gelen tüm fiyatların avro cinsinden olması fiyat artışında etkili olurken, Türkiye’ye tur maliyetlerindeki artışın ikinci nedeni, Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle ulaşım maliyetlerinin yükselmesi oldu.

Uçak biletlerinin halen pahalı olduğunu doğrulayan tur operatörü Anex Tour, Türkiye turlarının fiyatlarında yüzde 15’lik bir artış kaydederken, ancak tur operatörüne göre bunun en büyük nedeni kur dalgalanmaları ve yıllık enflasyon olarak açıklandı.

Anex Tour, yüzde 15 civarında gözlemlediği fiyat artışının talebi çok fazla etkilemediğine de dikkat çekerken, bununla birlikte Batı yaptırımları sonrası geçen son bir yılda Rusların Türkiye’de tatil taleplerinin çok yüksek olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, Türkiye’de yaz tatili için yoğun talebe rağmen hava trafiğindeki kısıtlamalar nedeniyle arz ve talep dengesizliği yaşandığını doğrularken, bu durumun yaz aylarına doğru daha da hissedileceği konusunda hemfikir.

Sletat.ru araştırmalarına göre, Türkiye’de iki kişilik yaz tatili maliyeti, sadece kişi başına bin 149 avro seviyesinde yer alıyor.(Gazetem.ru)