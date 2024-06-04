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Ekonomi Ruslar yine bavulunu topladı, Türkiye'ye geliyor: Mayıs ayı itibariyle yüzde 18 arttı
Ekonomi

Ruslar yine bavulunu topladı, Türkiye'ye geliyor: Mayıs ayı itibariyle yüzde 18 arttı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 22:46:00 - 2024-06-04 22:56:08
Ruslar yine bavulunu topladı, Türkiye'ye geliyor: Mayıs ayı itibariyle yüzde 18 arttı

Ruslar Türkiye'ye geri dönüyor. Türk destinasyonlarına olan talep artıyor. Havalar ısındı, gözler sıcak illere çevrildi. Türkiye'de turizm denilince akla gelen ilk şehir olan Antalya'da ise yeni rekor kırıldı. Gerçek verilere göre: Mayıs ayına ise Ruslar damga vurdu. İşte ilk 5 ay ve mayıs ayı rakamları... İşte detaylar haberimizde.

Türkiye turizminin başkenti Antalya, yılın ilk 5 ayında 3 milyon 959 bin 267 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 16,26 arttı.

5 AYDA ALMANLAR RUSLARI GEÇTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, ilk 5 aylık dönemde Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 974 bin 272 ile yine ilk sırada yer aldı. Rusya Federasyonu 857 bin 862 ziyaretçi ile 2, İngiltere 451 bin 341 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Belçika ve Fransa takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre, ana pazar ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında Almanya’nın yüzde 18, Rusya Federasyonu'nun yüzde 9, İngiltere’nin yüzde 28, Polonya’nın yüzde 35, Hollanda’nın yüzde 16, Kazakistan’ın yüzde 12, Ukrayna’nın yüzde 59, Belçika’nın yüzde 12 ve Fransa’nın da yüzde 39 oranlarında artış kaydetmesi dikkati çekti.

MAYISTA DA RUSLAR ALMANLARI GEÇTİ

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları ve antik kentleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Antalya, mayıs ayında da ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Bu yılın mayıs ayında Antalya'ya gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,72 artarak 1 milyon 892 bin 302 oldu. Yeni bir rekora imza atılan mayıs ayında Antalya’ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında da Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Bu yılın mayıs ayında Almanya’nın önüne geçen Rusya Federasyonu'ndan Antalya'ya 491 bin 78 ziyaretçi geldi. Almanya 434 bin 609 ziyaretçi ile 2'nci sırada yer alırken, İngiltere ise 185 bin 221 ziyaretçi ile 3'ncü oldu. Polonya, Hollanda, Kazakistan, Ukrayna, Litvanya, Romanya ve Belarus (Beyaz Rusya) ise İngiltere'nin ardından sırasıyla mayıs ayında Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ORANLAR

Geçen yılın aynı dönemine göre, mayıs ayında ana pazar ülkelerden Rusya Federasyonu yüzde 26, Almanya yüzde 14, İngiltere yüzde 23, Polonya ve Hollanda yüzde 38, Kazakistan yüzde 11, Ukrayna yüzde 66, Romanya yüzde 45 ve Belarus da yüzde 36 oranlarında artış kaydetti. (DHA)
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