Ruslar Ukrayna askerlerinin cesetlerini topluyor! Sebebi şok edecek

Çernobil'de rehin tutulan bir görevlinin kızı, santralin "nükleer güvenlik protokolleri hakkında hiçbir fikri olmayan" Rus güçleri tarafından kontrol edildiği konusunda uyardı. Natalia Ruemmele isimli kadın, Moskova'ya ateşkesi kabul etmesi ve bir vardiya değişikliğine izin vermesi için yalvarırken, iki haftadan fazla süredir silah zoruyla tutulan personelin 12 saatlik vardiyalarla çalışması konusunda uyardı.

'Rus ajanlar ajanları yapacak'

Ukrayna istihbaratı daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birliklerine Çernobil'de 'insan yapımı bir felaket' yaratma emri verdiği konusunda uyarmıştı. Ukraynalı casuslar, 'terör saldırısının' geçtiğimiz günlerde nükleer santralde güvenlik operasyonlarını devralmak üzere Belarus tarafından gönderilen bir grup 'uzman'la birlikte gönderilen Rus ajanlar tarafından gerçekleştirileceğini söylüyor.

Asker cesetlerine sabotajcı süsü verilecek

Belarus, Putin'in adamlarının Çernobil'in elektriğini ve izleme sistemlerinden bağlantısını kesmesinin ardından bu ekibi gönderdi ancak elektriğin olmaması, yakıt çubuklarını soğutmak için kullanılan suyun otomatik olarak tekrar dolmaması anlamına geliyor. Rus kuvvetlerinin, Kiev yakınlarındaki çatışmaların yaşandığı Hostomel havaalanında savaşırken ölen Ukraynalı askerlerin bedenlerini soğutmalı kamyonlarla Çernobil'e götürüp, sabotajcı süsü vereceği de iddialar arasında.

Putin'in planı

Putin'in amacı, Rusya'ya yaptırım uyguladığı ve Ukrayna'ya silah sağladığı için 'küresel topluma şantaj yapmak'. Aynı zamanda, Rusya'ya radyoaktif serpinti düşmesine neden olacağı neredeyse kesin olan bu felaket, Ukrayna'ya karşı daha fazla güç kullanılmasını haklı çıkarmak için de kullanılabilir.

Kiev'in açıklaması bağımsız kaynaklarca doğrulanamasa da Rusya ülkedeki diğer nükleer reaktörlere - Ukrayna'nın merkezindeki Zaporizhzhia'ya ve doğuda Kharkiv'e - Ukrayna'nın “nükleer terörizm” diye nitelediği saldırılar gerçekleştiriyor.