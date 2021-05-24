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Ekonomi Ruslar Türkiye’yle uçuşların başlamasını bekliyor
Ekonomi

Ruslar Türkiye’yle uçuşların başlamasını bekliyor

Rus tatilciler, Türkiye’yle uçuşların tekrar başlamasını talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 08:13:00 -
Ruslar Türkiye’yle uçuşların başlamasını bekliyor

Moskova’da yaşayan Yevgeniy İvanoviç, “Bizler için Türkiye’de tatil yapmak bir alışkanlık. Bu hakikatin görülmesi ve seyahat sınırlamasının bir an evvel kaldırılmasında fayda var” dedi. Kapadokya ve Pamukkale’ye hayran kaldığını belirten Anastasya Bagateva ise “Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasının kaldırılmasını isterim” diye konuştu. Lilya Borisova da “Türkiye’de daha evvel bulundum. Ülkeyi çok beğendim. Her şey dahil sistemi sayesinde çok sakin bir tatil imkânı oluyor ve özellikle bir program yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Varıyorsunuz ve dinleniyorsunuz. Kısıtlama kaldırılırsa elbette hem Türkiye hem de farklı ülkelere gitmeyi arzu ederim” şeklinde konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moskova’da önemli temaslarda bulunmuştu. Ersoy, temaslarının ardından gazetecilere Türkiye’nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını kaydetmişti.

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