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Ekonomi Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı rekor seviyede! Çarpıcı yorum... Türkiye kararı
Ekonomi

Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı rekor seviyede! Çarpıcı yorum... Türkiye kararı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 00:14:00 - 2024-05-28 01:29:18
Ruslar Türkiye'ye duyurdu: 3 ay üst üste düşen Rus turist sayısı rekor seviyede! Çarpıcı yorum... Türkiye kararı

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor.

Rusya’da son dönemde iç turizmde sıra dışı destinasyonlara ilgi devam ederken, genel sıralamada ise Türkiye’nin liderliği sürüyor.

Ruslar kararını verdi! Türkiye'yi tercih etti!...

Yandex’in verilerine göre, Rusya içindeki turlara talep son bir yılda yüzde 45 arttı.

Türkiye yüzde 61'le ilk sırada

Novıye İzvestiya gazetesinin haberine göre, ülkenin Uzak Doğu bölgesindeki Kamçatka yarımadasını tatil için tercih eden turistlerin sayısı da artıyor.

Diğer yandan yetkililer, Kamçatka’da doğayı korumak için turist sayısının sınır tutulacağının altını çizmeye devam ediyor.
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Arhangels ve Murmank da Rusya’da son dönemde yükselen sıra dışı turistik destinasyonlar olarak öne çıkıyor.

Rus turistlerin yüzde 61’i tatil için Türkiye’yi tercih ederken, Rusya sahilleri yüzde 14 ile ikinci sırada. turizmajansi'na göre: Mısır (yüzde 8) ve Abhazya (yüzde 3) diğer popüler destinasyonlar.

Türkiye’ye ortalama tur fiyatı ise bir yılda 223 bin rubleden 255 bin rubleye yükseldi.

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