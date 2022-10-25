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Ekonomi Ruslar Türkiye konusunda hemen isyan bayrağını çekti: Zam olacak
Ekonomi

Ruslar Türkiye konusunda hemen isyan bayrağını çekti: Zam olacak

Türkiye'de adeta sudan ucuza tatil yapan Ruslardan ilginç bir çıkış geldi. Rusya Tur Operatörleri Birliği, Türkiye'deki tatil maliyetlerinin gelecek sene yüzde 20 oranında zamlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 07:30:00 -
Ruslar Türkiye konusunda hemen isyan bayrağını çekti: Zam olacak

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’deki otellerde konaklama maliyetlerinin önümüzdeki yıl yüzde 20 zamlanacağını bildirdi.

ATOR tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’deki turizm sektörü uzmanları ve otel sahiplerinin gelecek yıl konaklama maliyetlerinin şimdiden yüzde 20, bazılarının ise yüzde 50 artırdığını belirtirken, tur fiyatlarındaki artışın Rusların Türkiye’deki tatil sürelerini kısaltacağı, birçok Rus turistin ise tatil planını Türkiye aleyhine değiştireceğini tahmin ediyor.

“Avrupalı turiste odaklanıyor”

GazetemRu’da yer alan habere göre ATOR, Türkiye’deki turizm sektörünün Avrupalı turistlere odaklandığı belirtirken “Uzmanlar, enerji krizinin sona ermeyeceğini, uçuşların maliyetinin de artacağını tahmin ediyor. Avrupa Birliği sakinleri için nispeten ucuz fiyatlara sahip olan Türkiye iyi bir tatil seçeneği haline geliyor. Ancak Ruslar için ulaşım sıkıntıları, pahalı biletler ve tur fiyatlarındaki artış nedeniyle durum tersine dönüşecektir” açıklamasında bulundu.

“Düşük gelirli için Türkiye kapıları kapanıyor”

Daha önce ucuz maliyetli tur satın alan Rusların bu fırsatı bir daha yakalayamayacağına inanan uzmanlar, 300 bin ruble ortalama tatil maliyetiyle bir hafta dinlenmek için sessizce ödeme yapan zengin turistlerin Türkiye’ye gittiğini, ancak daha düşük gelire sahip orta sınıf için Türkiye yolunun giderek kapandığını vurguluyor.

“Turistler konaklama sürelerini kısaltacak”

ATOR, uzmanların tahminlerine atıfta bulunduğu haberinde, Türkiye’deki tatillerin maliyetinin bu şekilde artmaya devam etmesi halinde, Rusya’dan gelen turistlerin konaklama sürelerini azaltmaya başlayacağını, hatta birçok tatil severin Türkiye tatilini erteleyeceğini ekledi.

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Yorumlar

aynen böyle

ruslar siz çok şanslınız bakın 4 veya 5 yıldızlı otellerde bir hafta kalabiliyorsunuz ulan mallığın alemi yok biz pansiyonların bile önünden geçemiyoruz millet  kulübesi kadar çadır bulup yattımı kendini 7 yıldızdızlı yelken otelde sanıyor
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