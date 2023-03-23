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Dünya Ruslar şokta! Rusya ticari emlak sektörü: Boş mağaza sayısı düşüşte! Ruslar satıyor
Dünya

Ruslar şokta! Rusya ticari emlak sektörü: Boş mağaza sayısı düşüşte! Ruslar satıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-23 00:42:00 - 2023-03-23 00:51:40
Ruslar şokta! Rusya ticari emlak sektörü: Boş mağaza sayısı düşüşte! Ruslar satıyor

Rusya’da ticari emlak sektörü istikrar sürecine girdi. Alışveriş merkezlerinde ve cadde üzerinde mağaza kiralayan şirketlerin sayısı artışa geçti. Ekonomik buhranda olan Rusya'da, Moskovalıların mali durum nedeniyle daha sık şirket satmaya başladığı ortaya çıktı. Rusya'da ticari emlak yatırımlarında gidiş nereye?

Kommersant gazetesinin haberine göre, alışveriş merkezlerinde bin metrekare başına ziyaretçi sayısını gösteren Mall Index Moskova’da 6-12 Mart tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi. St.Petersburg’da bu düşüş yüzde 9 oldu.

Her iki şehirde de kriz öncesi 2019 yılına kıyasla bu göstergede yüzde 29 düşüş kaydedildi.

Moskova’da alışveriş merkezlerinde geçen yılın sonunda yüzde 15,6 olan boş mağaza oranı bugün düşüşe geçti.

Uzmanlar, yılın birinci ve ikinci çeyreğinde kira sözleşmelerinin gözden geçirileceğine ve iş aktivitesinde artış beklendiğine dikkat çekiyor.

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