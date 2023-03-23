Ruslar şokta! Rusya ticari emlak sektörü: Boş mağaza sayısı düşüşte! Ruslar satıyor

Kommersant gazetesinin haberine göre, alışveriş merkezlerinde bin metrekare başına ziyaretçi sayısını gösteren Mall Index Moskova’da 6-12 Mart tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 geriledi. St.Petersburg’da bu düşüş yüzde 9 oldu.



Her iki şehirde de kriz öncesi 2019 yılına kıyasla bu göstergede yüzde 29 düşüş kaydedildi.



Moskova’da alışveriş merkezlerinde geçen yılın sonunda yüzde 15,6 olan boş mağaza oranı bugün düşüşe geçti.



Uzmanlar, yılın birinci ve ikinci çeyreğinde kira sözleşmelerinin gözden geçirileceğine ve iş aktivitesinde artış beklendiğine dikkat çekiyor.

İlginizi çekebilir→ Uzmanlar yorumladı! FED'in kararına piyasalardan kayıp hızlanırken hazineyi ne bekliyor? İlk tepki ve şifreleri... → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Araç sahipleri dikkat! Duyurdular: Yeni zorunlu kış lastiği uygulaması o tarihte sona erecek! Bakanlık paylaştı → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ruslardan beklenmedik dünya ayağa kaldıran flaş açıklama: Uranyum konusu tartışmalara neden olacak!→ TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Altın, dolar ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında bir kez daha düşüş yaşandı! İslam Memiş tahminini anlattı→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO