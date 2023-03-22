Altın, dolar ne kadar oldu? Gram altın fiyatlarında bir kez daha düşüş yaşandı! İslam Memiş tahminini anlattı

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı altın fiyatlarının kaderini belirleyecek. FED faiz kararı için küresel piyasalarda gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Toplantının ardından FED Başkanı Powell, kararı duyuracak. FED'in açıklayacağı faiz kararıyla birlikte altının yönünü tayin etmesi de bekleniyor. Ayrıca son bankacılık krizlerinden dolayı faiz artırmada imtina edileceği de beklentiler arasında. Peki 22 MART 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabı haberimizde. 22 Mart 2023 Döviz Kuru...

2023 Mart ayı FED PPK faiz kararı için piyasalarda bekleyiş sürüyor. Fed sıkılaştırma politikasına devam ederse altın fiyatlarının düşmesi beklenirken Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) kritik bir gelişme yaşandı. KMKTP'de standart altının kilogramı 1 milyon 211 bin 390 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 190 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 211 bin 390 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 1 milyon 211 bin 390 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 509 milyon 105 bin 484,72 lira, işlem miktarı ise 3.789,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 594 milyon 447 bin 138,55 lira düzeyinde gerçekleşti.

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Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 1.220.500,00 1.972,00

En Düşük 1.190.400,00 1.930,00

En Yüksek 1.211.390,00 1.969,00

Kapanış 1.211.390,00 1.930,00

Ağırlıklı Ortalama 1.203.399,66 1.944,44

Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.509.105.484,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.789,72

Toplam İşlem Adedi 103

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı altın fiyatlarının kaderini belirleyecek. Fed sıkılaştırma politikasına devam ederse altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

FED FAİZ ARTIRIRSA ALTIN NE OLUR?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşamki yapacağı açıklama ile altın, döviz, kripto para ve faizlere ilişkin hareketlilik olması bekleniyor. Fed'in faiz kararı bu akşam belli olacak.

slam Memiş'ten elinde Dolar olanları çıldırtacak tahmin! O tarihi bekleyin, 1 Dolar rekor kıracak

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında dolar kurunda hareketlilik başlamıştı. Geçtiğimiz hafta Dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken 19 TL sınırını geçmişti. Güncel dolar kuru 19.3 TL seviyelerine yükselmişken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli bir açıklama geldi. Elinde dolar olan ya dolara yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan İslam Memiş, 1 doların geleceği rakamı duyurdu.

O TARİHTE 1 DOLAR REKOR KIRACAK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bugünkü köşe yazısında dolar kurunun gidişatına ilişkin önemli bilgiler verdi. Dolara yatırım yapmayı düşünen ve dolar borcu olan vatandaşları uyaran İslam Memiş, orta vadede öngörüsünün 24-25 TL seviyelerinde olduğunu söyledi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Dolar kuru ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

-Haftayı ekranlarda 19,01 lira, serbest piyasalarda 19,21 lira seviyesinden tamamlamıştı.

-Ekranlarda 18,90-19,05 lira, serbest piyasalarda 19,20-19,30 lira aralığını takip edeceğim.

-Orta vadede 24-25 lira öngörüm devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR KIRACAK

Dolar kuru ile ilgili yorumlarının ardından gram altın tahminlerini de sıralayan ünlü Ekonomist, Altın fiyatlarında da rekor beklediğini söyledi. Son bir hafta içinde 1200 TL seviyesini Aşan gram altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ünlü Ekonomist, seçim sonrası 1550 TL seviyesinin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ.

ABD Doları: 19,0310 (Alış) - 19,0465 (Satış)

EURO: 20,5433 (Alış) - 20,5541 (Satış)

STERLİN: 23,2853 (Alış) - 23,4021 (Satış)

1 DOLAR = 19,04 TL

CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

22 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.186,76

Gram altın satış: 1.186,96

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.972,00

Çeyrek altın satış: 1.987,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.943,00

Yarım altın satış: 3.975,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.862,00

Tam altın satış: 7.919,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.028,00

Cumhuriyet altını satış: 8.149,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.044,00

Ata altın satış: 8.123,00

Altın fiyatlarında anlık farklılıklar olabilir.