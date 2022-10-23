Ruslar şaşkın! Türkler zam yaptı

İzvestiya gazetesi, Rus turistler için bu yıl yılbaşı turlarının maliyetlerinin yüzde 67 arttığını yazıyor. En yüksek fiyat artışı Türkiye turlarında.



Kış sezonunun lideri Mısır. Ancak bu ülkeye düzenlenen turlarının fiyatı da geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 37 artarak 181 bin 400 rubleye yükseldi. İkinci sırada Sri Lanka var. Ada ülkesine düzenlenen turların fiyatı yüzde 44 artışla ortalama 260 bin ruble seviyesinde yükseldi.



Türkiye turlarında artış oranı yüzde 67'yi buluyor. Ortalama tur fiyatı ise 187 bin ruble (3 bin dolar).



Gazeteye bilgi veren tur acenteleri Rusya içi turların fiyatlarının da yüzde 36 arttığına dikkat çekiyor. Ancak Rusya içi turların fiyatları daha mütevazı: 54 bin ruble.