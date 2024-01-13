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Ekonomi Ruslar o ilimizi çok sevdi! Araplar gibi Rus turistler de Türkiye için kruvaziyer gemi ile yeniden akın akın Samsun'da
Ekonomi

Ruslar o ilimizi çok sevdi! Araplar gibi Rus turistler de Türkiye için kruvaziyer gemi ile yeniden akın akın Samsun'da

Yeniakit Publisher
2024-01-13 23:24:00 - 2024-01-13 23:43:25
Ruslar o ilimizi çok sevdi! Araplar gibi Rus turistler de Türkiye için kruvaziyer gemi ile yeniden akın akın Samsun'da

Arapların, Rusların en çok tercih ettiği Türkiye. Son gelen haber Ruslara ait: Yüzlerce Rus turisti taşıyan kruvaziyer gemi 2,5 aylık sürede 6. kez Samsun’a geldi.

Kruvaziyer turizminin yeni gözdesi Samsun, kısa süreli aralıklarla Rus turistleri misafir etmeye devam ediyor. 442 mürettebat ve bin 36 Rus turisti taşıyan Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, 2,5 aylık süre içerisinde 6. kez Samsun'u ziyaret etti.

Rusya’nın Sochi Limanı’ndan önceki gün hareket eden kruvaziyer gemi, İstanbul ve Amasra’nın ardından bugün öğlen saatlerinde Samsun Limanı’na demir attı. Limanda yetkililer tarafından karşılanan Rus turistler, gün boyunca Samsun’da dolaşmak için şehrin farklı bölgelerine dağıldılar.

Samsun’da karaya ayak basan Rus turistler gruplar ve bireysel olarak limandan ayrıldıktan sonra şehri gezip alışveriş yaptılar. Geminin akşam saatlerinden Samsun Limanı’ndan demir alarak Trabzon’a hareket edeceği belirtildi.

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