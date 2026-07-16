Suriyeli yolda yürüse konuşuyor, FETÖ darbe yapınca konuşmuyor! Sözde milliyetçi 15 Temmuz’da sus pus

Toplumsal hassasiyetleri kaşıyarak ırkçı söylemlerle ülkede huzursuzluk çıkarmayı kendine görev edinen Ümit Özdağ, milli duruş sergilenmesi gereken en kritik günde adeta ortadan kayboldu. Filistin halkının haklı mücadelesini sadece Arapların davası olarak nitelendirip basitleştirmeye çalışan Özdağ, Türk milletinin destan yazdığı 15 Temmuz'un yıl dönümünde hiçbir anma mesajı yayımlamadı. Bu tavır, kamuoyunda Özdağ'ın gerçek niyetinin ne olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ve sosyal medyada çığ gibi büyüyen bir tepki dalgasına yol açtı.

DERVİŞOĞLU'NUN ÖZDAĞ HAKKIDANKİ FETÖ AÇIKLAMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

Özdağ'ın bu manidar suskunluğu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 2020 yılında Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı zehir zemberek açıklamaları yeniden hafızalara getirdi. Özdağ'ın FETÖ ile olan bağlarına dair çok konuşulacak ifşaatlarda bulunan Dervişoğlu, Özdağ'ın geçmişteki karanlık ilişkiler ağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Müsavat Dervişoğlu 2020 yılında Özdağ'ın FETÖ bağlantılarını ifşa etti

FETÖ'NÜN KANALINDA KADROLU YORUMCULUK YAPTIĞI DÖNEM

Program sırasında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Müsavat Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ın geçmişte hangi odaklara hizmet ettiğini sorgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın Ümit Özdağ'ın 2009 ile 2011 yılları arasında kadrolu olarak ya da maaş almak suretiyle hangi televizyon kuruluşunda yorumculuk yaptığını da sormak gerekir."

Ahmet Hakan'ın araya girerek yönelttiği "Hangi televizyon kanalı?" sorusunun ardından Dervişoğlu, Özdağ'ın FETÖ'nün en güçlü olduğu dönemdeki faaliyetlerini şu sözlerle deşifre etmişti:

"O dönemde biliyorsunuz, Akın İpek'in sahibi olduğu Kanaltürk'te Ümit Bey program yapıyordu. 2009 ve 2011 yılları da Ergenekon ve Balyoz davalarının zirve yaptığı yıllardı. Biz, FETÖ iltisaklı bir yayın kuruluşunda yorumculuk yaptığı için ve hatta Emre Uslu denen şahsiyetin 21. Yüzyıl dergisinde yazılar yazdığı için Sayın Ümit Özdağ'ın siyasi kimliğini sorgulamaya alamayız. Bizim burada gösterdiğimiz hassasiyete kendisinin de doğru bir pencereden yaklaşıp özen göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde onun söyledikleri doğruysa; o yayın kuruluşunda yorumculuk yapması ve sahibi olduğu derginin sayfalarında Emre Uslu'ya yer vermesi de bir FETÖ iltisakı olarak tanımlanır.”