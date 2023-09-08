Ruslar İstanbul'dan Dubai'ye taşınıyor!

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyon ve bunun devamında gerçekleşen yaptırımlar sonrasında İstanbul'u tercih eden Rus zenginler Dubai'ye taşındı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımların ardından Rus milyarderlerin büyük bir kısmı Dubai'ye yerleşti. Savaşın ilk safhasında İstanbul, Rus zenginler tarafından tercih edilen şehirler arasında olsa da beklentilerin fazla olması sebebiyle Dubai'ye kaçışlar gerçekleşti.

Türkrus'un haberine göre, Forbes dergisinin Rusça edisyonu, milyarderlerin peşinden avukatlar, finansçılar, girişimciler ve startupçılarından da Dubai'nin yolunu tuttuğunu yazıyor.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaç Rusya vatandaşının yaşadığı konusunda bir istatistik yok. Ancak Forbes bazı tahminlerin 500 bine kadar çıktığına dikkat çekiyor.

Dergiye konuşan iş insanı Sergey Lyalin, Dubai'nin Ruslar açısından önemini "Dubai bir nevi Londra'nın rolünü üstlendi, Rusya'da ve eski Sovyet cumhuriyetlerinde dünyayla iş yapmak isteyenlerin dışa açılan penceresi oldu. Şimdi anlaşmalar Dubai'deki şirketler ve hukukçular üzerinden yapılandırılıyor," sözleriyle dile getiriyor.

Dergi Rus bankalarının da Dubai'ye açılmak için girişimlerde bulunduğunu, ancak bunların yaptırım engeli nedeniyle genellikle başarısız olduğunu ya da dikkat çekmeden iş yapmaya çalıştığını yazıyor.

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