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Yerel Rusça konuşmasına sinirlenen arkadaşını kalbinden bıçakladı
Yerel

Rusça konuşmasına sinirlenen arkadaşını kalbinden bıçakladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan babası Türk annesi Rus olan Gül Üliana Y. (21) ile birlikte yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Çavuş (22) arasında Rusça konuştuğu gerekçesiyle başlayan kavga cinayetle bitti.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 11:52:00 -
Rusça konuşmasına sinirlenen arkadaşını kalbinden bıçakladı

Saat 02.30 sıralarında birlikte yaşadıkları evde Çavuş, Gül Üliana Y.’nin annesiyle telefonda Rusça konuşmasına sinirlenince tartışma çıktı. Çıkan kavgada Gül Üliana Y., Oğuzhan Çavuş’u kalbinden bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Çavuş’un öldüğünü belirledi. Gül Üliana Y. ise gözaltına alındı.

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