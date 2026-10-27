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Gündem Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sürpriz davet

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Başkan Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Birleşmiş Milletler’in yeni Genel Sekreteri’ni belirleme sürecinin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Erdoğan, yeni Genel Sekreterin BM’yi yeniden çok taraflılığın merkezi haline getirebilecek, gerekli reformları etkin şekilde hayata geçirebilecek bir vizyon ve tecrübeye sahip olması gerektiğini belirtti.

 

Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.

Macron da Cumhurbaşkanımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

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