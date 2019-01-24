Rus ve İsveç savaş uçakları arasında tehlikeli yakınlaşma! Rusya, kendi hava sahasını ihlal etmek üzere olan İsveç savaş uçağını engellemek için harekete geçti. Rus savaş uçağının ikazı sonucu İsveç uçağı bölgeden uzaklaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava sahasını kontrol eden radarların Baltık Denizi'nde 'radar alıcısı kapalı' bir uçağın yaklaşması üzerine bölgeye Su-27 savaş uçağı gönderildiğini duyurdu. TASS'ın haberine göre Baltık Denizi'nde Rusya sınırlarına yaklaşan İsveç Hava Kuvvetleri'ne ait Gulfstream isimli 'keşif uçağı', Rus Su-27 uçağının ikazı sonrası sınırdan uzaklaştı.

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