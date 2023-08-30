Rus vatandaşlığı alanlara görülmemiş uyarı: Uzun zamandır beklenen aktif hale getirdi!

Rusya'nın gündemine yeni bir yasa tasarısı sunuluyor. Bu hafta Duma gündemine gelmesi beklenen tasarı ile, sonradan Rusya Federasyonu vatandaşlığı alan ancak çağrılara rağmen askerlik kaydı yaptırmayan yabancıların vatandaşlığının iptali kolaylaştırılacak.



Rusya Komünist Partisi milletvekillerinin girişimiyle hazırlanan tasarıya göre, doğuştan değil sonradan Rusya Federasyonu vatandaşlığı alan ancak askerlik kaydı yaptırmayan, ya da zorunlu askerlikten kaçan, veya seferberlik durumunda celp kağıdı aldığı halde orduya katılmayan kişilerin vatandaşlığı iptal edilebilecek ve Rusya'dan sınırdışı edilebilecek.



Mevcut yasalar uyarınca ülkeye bağlılık yemin ettikten sonra Rusya vatandaşlığı ve pasaportu alan yabancılar, sonraki iki hafta içinde ikamet adresine bağlı askerlik şubesine giderek kayıt olmak zorunda.



turkrus'a göre: Yeni yasa kabul edilirse, sonradan Rusya vatandaşlığı alan çok sayıda yabancının durumunu doğrudan etkileyecek. Rus yetkililer daha önce "Vatandaşlık sadece hak vermez, aynı zamanda sorumluluk da yükler. Askerlik görevi dahil bu sorumluluklar yerine getirilmelidir" açıklaması yapmışlardı.