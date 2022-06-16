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Gündem Rus vatandaşları Türkiye'de o illerden ev toplamaya başladı
Gündem

Rus vatandaşları Türkiye'de o illerden ev toplamaya başladı

Ukrayna ile büyük kriz yaşayan Rusya'da vatandaşlar, Türkiye'den konut almaya başladı. TÜİK verilerine göre, Mayıs ayında en çok konut satışı yapılan yabancılar Ruslar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:47:00 -
Rus vatandaşları Türkiye'de o illerden ev toplamaya başladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son konut satış verilerine göre, en fazla konutu Rusya vatandaşları satın aldı.

Ülke genelinde konut satışları geçen yıl mayısa göre yüzde 107,5 artarak 122 bin 768 oldu.

Türk vatandaşlığı için gerekli asgari tutarın 400 bin dolara yükselmesi uygulaması yürülüğe girmeden pek çok yabancının hızlı alımlarıyla fiyatlar yüzde 236 arttı.

Yabancılara konut satışında mayısta ilk sırayı 2 bin 451 konutla İstanbul aldı. 1885 konut satışıyla Antalya ve 264 konut satışıyla Mersin sıralandı.

Rusya vatandaşları bir ayda Türkiye’den 1275 konut satın aldı. 736 konutla İran, 617 konutla Irak vatandaşları izledi.

13 Haziran’da uygulamaya giren ve vatandaşlık için gerekli asgari konut yatırımı tutarını 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselten düzenleme öncesi satışlar hızlandı.

Yabancılara ocak-mayıs döneminde toplam satış adedi 26 bin 753 oldu.

Türkrus

1
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Yorumlar

567

rus ajanlar ülkeye yerleşiyor ülke doldu ajanlar ergeç türkiyeyi ele geçirip türkleri yok edecekler bizde kurtuluruz allaha hamdolsun bu kafir değmez putperest topraklardan

İşsiz

Memleket vatandaşına zor. Diğerlerine yağma Hasan'ın böreği...
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