Rus uzmanlar değerlendirdi:

Rusya’nın kuzeyinde bulunan Severodvinsk şehrinde 8 Ağustos’ta bir askeri eğitim sahasında meydana gelen kaza sırasında bölgedeki radyasyon seviyesi oranlarına ilişkin iddialara Rus uzmanlardan yanıt geldi. Uzmanlar, radyasyon izleme verilerine göre bölgede olay anında radyasyonseviyesinde kısa süreli bir artış yaşandığı, ancak kısa bir süre içinde de normaldeğerlere döndüğüne dikkat çekti. Halkın güvenliğini ve sağlığını etkileyecek birdurumun ise söz konusu olmadığı ifade edildi.

Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Güvenlik Enstitüsü’nde görevli bilim adamı Leonid Bolshov, askeri test sahasında gerçekleşen acil durumdan sonraArkhangelsk Bölgesi nüfusu için herhangi bir risk olmadığını belirterek, “Alarmınardından vali liderliğinde ilgili tüm hizmet birimlerini içeren bir acil durum ekibioluşturuldu. Sonrasında yerel halkın sağlığına zarar verecek bir durumun sözkonusu olmadığına dair bir açıklama da yapıldı. Bölgedeki radyasyon seviyesi ise90 dakika sonra doğal ölçüm değerlerine geri döndü” dedi.

“Nüfusun güvenliği ve sağlığına yönelik bir tehdit söz konusu değil” diyen Bolshov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Rusya Bilimler Akademisi Nükleer Güvenlik Enstitüsü’nün radyasyon izleme sistemlerinden aldığıveriler, Severodvinsk dışında Arkhangelsk bölgesindeki test sahasında meydana gelen olay sonrasında yerel halk için radyasyon tehlikesi olmadığını gösteriyor. Radyasyon izleme sistemlerinden elde ettiğimiz çevrimiçi verilerimiz var. Arkhangelsk Bölge Sistemi ASKRO’ya (otomatik radyasyon izleme sistemi) göre,8 Ağustos Perşembe günü, Severodvinsk’te arka plan radyasyonunda bir buçuksaatlik bir artış olduğunu gördük. Bu kısa vadeli bir artış tam doz 1-2 mikrosievertdüzeyinde gerçekleşti. Bu oran, bir yıl içinde halkın maruz kalmasına izin verilenbir milisievertten bin kat daha azdır. Bir X ışını tedavisinden alınan doz çok dahayüksektir. Örneklerle genel bir karşılaştırma yaparsak; bu oran tıbbi röntgenmuayenesi sırasında hastanın aldığından çok daha azdır. Bu seviye bir yolcununbir saatlik uçuş sırasında 10 bin metre yükseklikte aldığı güneş radyasyonu dozuile karşılaştırılabilir. Moskova’dan ortalama 8 saat süren Vladivostok’a normal bir uçuş sırasında, yolcuların Severodvinsk’te elde edilebileceklerinden birkaç katdaha fazla radyasyon dozu aldıklarını göstermektedir. Ayrıca, Severodvinsk’te dozseviyesi kısa bir süre arttı ve neredeyse hemen normale döndü.”

"Tamamen güvenli"

Nükleer endüstrisinde bağımsız bir uzman olan Atominfo Başkanı Aleksandr Uvarov, “Roshydromet’in raporunda bahsettiği Severodvinsk’teki doğal radyasyon seviyesinin kısa süreli aşılması verileri nüfus için tamamen güvenlidir. Örneğin, diş hekiminde dişlerin röntgen muayenesi sırasında, hasta daha büyük miktardaradyasyon alır. 8 Ağustos’ta Severodvinsk’te alınabilecek radyasyon dozu,Moskova’dan St. Petersburg’a uçuş sırasında yolcunun aldığından 1.5 kat dahaaz” bilgisini verdi.

Kentin Sivil Savunma Birimi Başkanı Valentin Magomedov da yaptığıaçıklamada, Severodvinsk’teki radyasyon altyapısının yaklaşık otuz dakikalıksürede izin verilen seviyenin üç katına yükseldiğini belirterek, “İzin verilen maruzkalma oranı, saatte 0.6 mikrosieverttir. Tüketici hakları gözlemcisiRospotrebnadzor, sindirim sisteminin röntgenini çektiren bir hastanın bilemuayenesinde 3.3 milisievert radyasyona maruz kaldığını belirtti” ifadelerinikullandı.

Kabul edilen sınırda gerçekleşti

Rus hava izleme servisi Roshydromet, Severodvinsk’teki bir askeri eğitimalanında yaşanan olay sırasında bireysel gözlem istasyonlarındaki radyasyonseviyesinin kısa süreli olarak doğal ölçüm değerlerinin üzerine yükseldiğini ancakyarım saat içinde seviyelerin keskin bir şekilde düştüğünü, 2 saat sonra isedurumun tamamen normale döndüğünü açıklamıştı. Uzmanlar ise radyasyonoranlarındaki bu kısa süreli yükselişin kabul edilen seviyelerde olduğunu veherhangi bir tehlike oluşturmadığını vurguladı. Rapora göre saat 12.00 ile 14.30arasında gerçekleşen radyasyon seviyesi şöyle aktarıldı:

"8 Ağustos 2019’dasaat 12:00’de Moskova’da yapılan Kuzey UGMS’ye göre, Arkhangelsk BölgeSistemi ASKRO’ya (otomatik radyasyon izleme sistemi) göre Severodvinsk’teki 8lokasyondan altısında radyasyon seviyesi doğal ölçüm seviyesinin 4 ila 16 katüzerine çıktı ve saatte 0.45 ila 1.78 mikrosievert arasında gereçekleşti. 8Ağustos’ta saat 12:30’da, radyasyon seviyesi saatte 0.21 ila 0.44 mikrosievert,saat 13: 00’de 0.13 ila 0.29 mikrosievert, saat 14:30 itibariyle tamamen normaledöndü ve 0,13 ile 0,16 mikrosievert arasında bir orana ulaştı.”

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, geçtiğimiz günlerde yaptığıaçıklamada Severodvinsk’ta bulunan askeri birlikteki yaşanan kazanın, sıvı yakıtlıroket motoru için denenen ’radyoizotop güç kaynağı’ndaki sorun nedeniyle yaşandığını bildirmişti.