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Rus uzmandan Münbiç analizi: Trump tuzağa düştü

Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi akademisyeni ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, Münbiç'te meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Trump, kendi söylemlerinin tuzağına düştü. Bu zorlu durumda nasıl hareket ederse etsin, Trump'ın imajı daha da bozulabilir" dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
Rus uzmandan Münbiç analizi: Trump tuzağa düştü

Suriye'nin Münbiç kentinde 4'ü ABD vatandaşı 20'den fazla kişinin hayatına mal olan ve DAEŞ tarafından üstlenilen intihar saldırısını değerlendiren Rus uzman Grigoriy Lukyanov, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi söylemlerinin tuzağına düştüğünü belirtti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Yüksek Ekonomi Okulu Ulusal Araştırma Üniversitesi kıdemli öğretim görevlisi ve Ortadoğu uzmanı Grigoriy Lukyanov, "Bu olayın şu anda yaşanmış olması, hiç de tesadüf değil. Ayrıca bu, terör örgütünün sadece Trump'ın DAEŞ'e karşı zafer kazanma açıklamalarına değil, aynı zamanda bu açıklama sonrası bölgede yaşanan değişikliklere verilen bir yanıt. YPG, silahlı oluşumların ve idari kurumların yeniden entegrasyonu ve kontrol ettikleri bölgelerin Şam'ın egemenliği altına dönmesi için Suriye hükümetiyle müzakerelere başladı. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, aracı sıfatıyla süreçte yer almak istediklerini dile getirdi" dedi.

'DAEŞ son alanını kaybedebilir'

Türkiye'nin desteklediği güçlerin İdlib'in önemli bir bölümünden çıkmasının sınıra erişimin kapanmasını son derece olası hale getirdiğini belirten Lukyanov, bunun gerçekleşmesi halinde DAEŞ'in manevra yapabileceği son alanı ve komşu ülkelerden Suriye'ye tedarik edilen kaynaklara erişimi kaybedeceğine dikkat çekti.

'ABD'nin çekilme kararı DAEŞ için tehdit oluşturdu'

ABD'nin çekilme kararının DAEŞ için tehdit oluşturduğunu da kaydeden Rus uzman sözlerini şöyle sürdürdü: "Çekilme açıklaması ve bunun uygulanmasıyla ilgili en ufak eylemler, bir tehdit oluşturdu ve IŞİD'in yanı sıra çok sayıda radikal grup buna hemen tepki verdi. Menbiç'teki saldırı, ABD'nin çekilmesini yavaşlatma veya erteleme amacı taşıyor. Zira ABD faktörünün ortadan kalkması, Suriye'nin kuzeyinde çok kısa süre içinde kökten değişikliklere yol açacak. Saldırı çok acı vericiydi, zira ABD için bu kadar büyük kayıplar normal değil. Oluşan tabloda Trump, kendi söylemlerinin tuzağına düştü. Bu zorlu durumda nasıl hareket ederse etsin, Trump'ın imajı daha da bozulacak mı?"

ABD Merkez Komutanlığı'nın açıklamasına göre dünkü saldırıda ABD'li iki askeri personel, bir sivil çalışan ve bir de ordu için çalışan paralı asker ölmüştü. Saldırıda ayrıca üç ABD'li yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:48
  1. ABD
  2. Münbiç
  3. Rusya

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