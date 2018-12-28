Rus uzmandan çarpıcı analiz: YPG ABD'den kazık yediğini anladı

Suriye hükümetin güçlerinin Münbiç’e girdiği yönündeki haberleri değerlendiren politika uzmanı Stepanyan, Suriye’nin kuzeyindeki durumun bundan sonra nasıl gelişeceğiyle ilgili tahminlerini açıkladı.

Moskova merkezli Jeopolitik Sorunlar Akademisi'nden Araik Stapanyan, Sputnik'e açıklamasında, "ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalıların Suriye'yi terk ettiğini ilan ettiği için YPG'liler onlara madik atıldığını, kaderlerine terk edildiklerini anladı. Üstelik daha önce Türkiye, Münbiç'e saldırmaya hazır olduğunu açıklamıştı ve Amerikalıların bunu kabul ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumda Kürtler için tek çıkış, Münbiç'i Suriye ordusunun korumasına teslim etmekti. Bu uygulamanın Suriye'nin diğer Kürt bölgelerinde de devam edeceğini düşünüyorum, bu özellikle Türk ordusunun saldırısına maruz kalabilecek bölgeler için geçerli" dedi.

"YPG'nin Suriye ordusu ile işbriliği kararı alması durumunda..."

YPG'nin diğer bölgelerde de Şam'la işbirliğine hazır olup olmadığı yakında ortaya çıkacağını dile getiren Stepanyan, "Gelişme senaryosunun, YPG'nin bu durumdan çıkaracağı derslere bağlı olduğu ortada. Kürtlerin Suriye ordusu ve Şam'daki meşru hükümetle işbirliği kararı alması durumunda Türkiye dahil dış aktörlerin müdahale için daha az bahane ve imkanı olacağı da aşikar" yorumunda bulundu.