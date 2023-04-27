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Dünya Rus uçakları engellendi!
Dünya

Rus uçakları engellendi!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 14:00:00 -
Rus uçakları engellendi!

Alman ve İngiliz jetleri Baltık Denizi üzerinde Rus uçaklarını engelledi.

Alman ve İngiliz savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde 3 Rus uçağını engellediği bildirildi.

Alman Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Alman ve İngiliz Eurofighter tipi uçakların 3 askeri uçağı teşhis etmek için alarma geçirildiği aktarıldı.

Bunların iki SU-27 Flanker ve bir IL-20 tipi Rus uçağı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu uçakların uluslararası hava sahasında bir kez daha sinyal vermeden uçtukları ve söz konusu uçakların engellendiği kaydedildi.

Kaynak: Euronews

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