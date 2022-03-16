Rus televizyonunda savaşa tepki göstermişti! Cezası belli oldu

İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, "Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor" dedi.

Ovsyannikova'nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

Avukatlar yerini bulamamıştı

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Ovsyannikova'nın nerede olduğunun bilinmediğini aktarmıştı. Avukatları da genç gazetecinin yerini öğrenmeye çalıştıklarını ama henüz onu bulamadıklarını söylemişti.



Avukatlardan Anastasya Kostanova, BBC Rusça'ya yaptığı açıklamada, Ovsyannikova'yı telefonla aradığını ancak cevap alamadığını belirterek "Tüm gece onu aradık" demişti. Kostanova, avukatların erişiminin engellenmesinin Ovsyannikova'nın ağır bir ceza alacağı endişesi yarattığını ifade etmişti.



Ovsyannikova, dünkü canlı yayın öncesinde kaydettiği bir videoda Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve Kremlin'in propagandasına hizmet etmekten utanç duyduğunu belirtmişti.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili "yalan haberleri" yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.



Rus yetkililer sık sık "Rusya'nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını" öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.