Rus televizyon kanalında şoke eden anlar! Canlı yayını anında kestiler
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.
Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında bir kişi, "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.
Rusya'nın Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı.
"Size burada yalan söylüyorlar"
Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.
Ekrana başka görüntüler verildi
Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor.