  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hakan Fidan yanında Dışişleri’ne kimleri götürdü… Nedir bu ‘Kültür istihbaratı’

Merkez Bankası'ndan Türkiye kararı: ilk sadeleştirme adımı! Kulislerde bu konuşuluyor

"Muharrem İnce'ye şantaj" davasında yeni detay: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

Amerika Türk uçak ve Siha’larını düşürmesi için PKK’ya uçaksavar füze sistemi veriyor Bu nasıl dost ve müttefiklik

Bakan Uraloğlu Otoyolu'nda ilk sürüşü yaptı! Önce müjde ardından bizzat test etti, inceledi!

Sahtekarlığa bakar mısınız! Bu CHP sittin sene iktidar olamaz

Letonya: Sınır güvenliği arttırıldı: Flaş karar sonrası ilk adım! Rusların geçişine izin yok

CHP’li belediyeler hizmette çığır açıyor! ‘ha ha ha, hi hi hi’ etkinliği Sosyal Medya bu görüntülerle yıkılıyor

Kabe'de Türklere davranış neden değişti? Müthiş tespitler

CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti
Dünya Rus savaş uçakları İdlib'te sebze halini vurdu! 9 ölü, 30 yaralı var
Dünya

Rus savaş uçakları İdlib'te sebze halini vurdu! 9 ölü, 30 yaralı var

Yeniakit Publisher
2023-06-25 17:52:00 -
Rus savaş uçakları İdlib'te sebze halini vurdu! 9 ölü, 30 yaralı var

Rus savaş uçakları, İdlib’in Cisir eş Şugur ilçe merkezindeki sebze haline saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 30 sivil yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 9 sivil hayatını kaybetti, 30 sivil yaralandı.

3 NOKTAYA SALDIRI

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 10.03'te Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden havalanan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Cisir eş Şugur ilçesindeki sebze haline, il merkezine ve Beynin köyüne hava saldırıları düzenledi.

Suriye Sivil Savunması'ndan (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Cisir eş Şuğur'da bulunan sebze halindeki saldırıda 9 sivil yaşamını yitirdi, 30 sivil yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastanelere nakledilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İDLİB'DE SON DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar, Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23