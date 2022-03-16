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Dünya Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı serbest bırakıldı
Dünya

Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 21:29:00 -
Rus ordusunca kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı serbest bırakıldı

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, daha önce Rus ordusu tarafından kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un serbest bırakıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Fedorov ile konuştuğunu kaydederek, Fedorov’un güvenli bir yerde olduğunu ve yakında görevine geri döneceğini ifade etti.

Zelenskiy, Rus ordusu tarafından 11 Mart'ta kaçırılan Fedorov’un serbest bırakılması için bazı ülkelerin devlet başkanlarından yardım talebinde bulunmuştu.

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