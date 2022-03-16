  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus ordusu tahliye konvoyuna ateş açtı!
Dünya

Rus ordusu tahliye konvoyuna ateş açtı!

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 20:37:00 -
Rus ordusu tahliye konvoyuna ateş açtı!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Mariupol’daki savaştan kaçarak Zaporijya bölgesine giden tahliye konvoyuna çok namlulu roketatar sisteminden ateş açtığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu aktarıldı.

Ukrayna makamları dün Mariupol'den 20 bine yakın kişinin insanı koridordan tahliye edildiğini, tahliye edilenlerin bir kısmının Zaporijya bölgesine gittiğini açıklamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay