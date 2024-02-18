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Dünya Rus ordusu duyurdu! O bölgeyi ele geçirdik
Dünya

Rus ordusu duyurdu! O bölgeyi ele geçirdik

Yeniakit Publisher
2024-02-18 08:58:00 - 2024-02-18 08:59:31
Rus ordusu duyurdu! O bölgeyi ele geçirdik

Dünyanın kuzeyindeki Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka şehrinin Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi. İşte detaylar...

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda görüştüğü belirtildi.

"AVDİYİVKA KENTİNİ ELE GEÇİRDİK"

"Merkez" askeri grubuna bağlı birliklerinin Donetsk bölgesindeki diğer yerleşim birimlerinin ele geçirilmesi yönünde saldırılara devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, Putin'e Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Avdiyivka kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirdi. Avdiyivka için çatışmalarda son 24 saatte Ukrayna ordusunun kaybı 1500 asker oldu." ifadelerine yer verildi.

 

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.

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