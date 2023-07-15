Rus ordusu, Çin’in askeri tatbikatına katılacak
Ukrayna savaşıyla birlikte ABD, NATO ve Batı dünyasıyla büyük bir bilek güreşinin içine giren Rusya, Çin ile askeri ve stratejik alandaki işbirliğini artırarak güç dengesini kendi lehine çevirmeye çalışıyor.
Çin ordusunun Japon Denizi’nde düzenleyeceği askerî tatbikata Rus hava ve deniz kuvvetleri de katılacak. Çin ile Rusya orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultusunda, Rus ordusunun Çin Halk Kurtuluş Ordusu Kuzey Harekât Alanı Komutanlığı tarafından Japon Denizi’nin orta kesiminde düzenlenecek “Kuzey - Etkileşim-2023” adlı askerî tatbikata katılacağı açıklandı.
Stratejik deniz güzergâhlarının güvenliğinin sağlanmasına odaklanılacak tatbikatın, iki ordu arasındaki stratejik iş birliğini geliştirmeyi, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma yeteneğini güçlendirmeyi ve muhtelif güvenlik tehditlerine yanıt vermeyi amaçladığı bildirildi.