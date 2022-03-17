  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rus oligarka ait lüks yata mazot vermediler
Dünya

Rus oligarka ait lüks yata mazot vermediler

Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında mazot satılmayan Rus oligarka ait lüks yatın Norveç'ten ayrılamadığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 05:23:00 -
Rus oligarka ait lüks yata mazot vermediler

NPR'nin haberine göre, eski KGB ajanı Vladimir Strzhalkovsky'nin sahibi olduğu 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, mazot alamadığı için Norveç'in liman kenti Narvik'te demirli bekliyor.

Yatın kaptanı Robert Lankester, Strzhalkovsky'nin Avrupa ya da İngiltere'nin yaptırım listesine alınmadığına ve yat personelinin de Rus olmadığına işaret ederek, "Bize karşı ayrımcılığı aşırı derecede insafsızca buluyoruz." dedi.

Lankester, yatın bir yıldır satılık olduğunu ve halihazırda da kiralık amaçlı kullanıldığını vurgulayarak, yatı Malta'ya götürmek istediğini kaydetti.

Ülke basınına yansıyan haberlerde ise Ukrayna'yı desteklediklerini söyleyen Norveçli mazot tedarikçileri, "Rusya'ya kadar kürek çeksinler." ifadeleriyle mazot satmayı reddediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay