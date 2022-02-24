Rus Noyava gazetesi yazdı! Bir sonraki adım nükleer saldırı mı olacak?

Rusya yayın organı Novaya gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını, "Keder ve utanç içindeyiz." başlıklı bildiri ile duyurdu.

'Bu savaşı durduracak kimse yok'

Putin'e muhalif Noyava gazetesinin yayınladığı savaş karşıtı bildiride, "Bugün hepimiz erken saatlerde yazı işlerinde toplandık. Keder içindeyiz. Ülkemiz, Başkan Putin'in emriyle Ukrayna ile savaş başlattı. Ve bu savaşı durduracak hiç kimse yok. Bundan dolayı, kederle birlikte bir de utanç içindeyiz." denildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Dmitriy Muratov tarafından yayınlanan bildiri, şu ifadelerle devam etti:

Başkomutan elindeki "nükleer düğme"yi, pahalı bir arabanın anahtarlığı gibi çevirip duruyor. Acaba bir sonraki adım nükleer bir salvo mu olacak? Doğrusu ben Vladimir Putin'in misilleme silahıyla ilgili sözlerini başka türlü yorumlayamıyorum.

Novaya Gazeta'nın bu sayısını iki dilde basacağız: Ukraynaca ve Rusça. Çünkü biz ne Ukrayna'yı düşman, ne de Ukrayna dilini düşmanın dili olarak görüyoruz. Ve bu yaklaşımları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Son olarak şunu belirtelim, gezegenimizdeki hayatı yalnızca küresel bir savaş karşıtı hareketi kurtarabilir.