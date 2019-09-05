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Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor

Yaklaşık 21,3 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilecek Arktik LNG 2 Projesi'nde son yatırım kararı alındı

05 Eylül 2019 Perşembe 13:15
Rus Novatek dev LNG projesini hayata geçiriyor

MOSKOVA (AA) - Rusya’nın bağımsız en büyük doğal gaz şirketi Novatek, Sibirya bölgesinde inşa edeceği Arktik LNG 2 tesisine başlama kararı aldı.

Novatek’ten yapılan açıklamada, 21,3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek proje için yönetimin son yatırım kararını aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Novatek Üst Yöneticisi (CEO) Leonid Mihelson, şirketin küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasasında önemli bir oyuncu olarak yükseldiğini belirterek, "Bugün, ikinci büyük LNG projemiz Arktik LNG 2 için son yatırım kararının onaylayarak, dünyanın en büyük LNG üreticilerinden biri olma yolunda önemli bir adım daha attık." değerlendirmesinde bulundu.

Arktik LNG 2, Yamal LNG’nin ardından Novatek şirketinin ikinci LNG üretim projesi olma özelliğini taşıyor. Yılda 19,8 milyon LNG üretilmesi planlanan projenin 2023’te devreye alınması öngörülüyor.

Projede, Japon JOGMEC şirketi yüzde 10, Çinli CNPC ve Japon Mitsui konsorsiyumu yüzde 10, CNPC’nin alt şirketi CNODC şirketinin yüzde 10, Fransız TOTAL şirketinin yüzde 10 ve Novatek’in yüzde 60 payı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:15
  1. LNG
  2. Novatek
  3. Rusya

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