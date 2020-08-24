Rus muhalifin zehirlendiği belirlendi

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Rus muhalif aktivist Aleksey Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için hastaneye kaldırılmıştı.

İlk bulgular zehirlendiği yönünde

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charite Hastanesinde tedavi edilen Navalnıy'ın ilk tespitlere göre zehirlendiği belirtildi.

Zehirleyen maddenin ne olduğu belirlenemedi

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Rus muhalif aktivistin zehirlendiği fakat tam olarak zehirleyen maddenin ne olduğunun saptanamadığı bildirildi.

Açıklamada, aktivistten alınan numuneler üzerinde inceleme yapıldığı ve vücudunda 'kolinesteraz inhibitörleri' ismi verilen aktif maddeler grubundan bir maddeye rastlandığı ifade edildi.

Durumu ciddi

Rus aktivist Navalnıy'ın durumunun ciddi olduğu fakat hayati tehlikesinin şu anda bulunmadığı vurgulanırken Navalnıy'a atropin isimli ilacın verildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, hastalık sonucu özellikle sinir sisteminde ortaya çıkabilecek sonuçların gözardı edilmemesi lüzumluluğu da ifade edildi.

Çayına zehir mi karıştırıldı?

20 Ağustos tarihinde Tomsk'tan Moskova’ya gitmek için uçağa binen Navalnıy, uçuş sırasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. "Toksik zehirlenme" şüphesi ile Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Navalnıy, 22 Ağustos tarihinde Omsk'tan özel bir uçak ile Almanya'ya getirilmişti.

Milliyetçi görüşleriyle dikkat çekiyor

Modern iletişim araçlarını kullanarak özellikle genç seçmenin üzerinde etkili olan Rus aktivist, milliyetçi görüşleri ile, kesin ve alaylı diliye biliniyor.

Diğer bazı muhalif siyasetçilerin aksine ülkesinden ayrılmayarak mücadelesini Rusya'da devam ettireceğini söyleyen Rus aktivist, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonrasında ise Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia etmişti. Muhalif isim, bu sözleriyle özellikle liberal kesimde soru işaretleri oluşturmuştu.