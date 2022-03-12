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Dünya Rus milyardere büyük şok! Dünyanın en büyüğü
Dünya

Rus milyardere büyük şok! Dünyanın en büyüğü

AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında İtalya'da Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon euro değerindeki lüks yatına el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 23:47:00 -
Rus milyardere büyük şok! Dünyanın en büyüğü

Rusya'ya yönelik Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan AB yaptırımları devam ediyor.

Rus hükümetinin yanında Rus iş adamları da yaptırımlar kapsamına alınmıştı.

530 milyon euroluk yata el koydu

İtalya, Rus milyarder Andrey Melnichenko'nun 530 milyon euro değerindeki lüks yatına el koydu.

Dünyanın en büyük yelkenlisi

İtalya Başbakanlığı'nın paylaştığı bilgiye göre, İtalyan mali polis ekipleri dün Trieste Limanı'nda bulunan ve "dünyanın en büyük yelkenlisi" olarak da bilinen "Sy A" isimli lüks yata AB kararı doğrultusunda el koyma operasyonu düzenledi.

İtalya'da geçen hafta yine AB yaptırımları doğrultusunda mali polis ekipleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen 5 Rus milyardere ait toplamda 143 milyon avro değerindeki mal varlığına el koymuştu.

 

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