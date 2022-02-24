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Dünya Rus milli futbolcudan Ukrayna'ya destek
Dünya

Rus milli futbolcudan Ukrayna'ya destek

Rus polisi, savaş karşıtı gösteri gerçekleştiren en az bin kişiyi gözaltına aldı. Rusya Milli Futbol Takımı oyuncusu Fedor Smolov da, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesini eleştirerek sosyal medya hesabından, "Savaşa Hayır" yazdı ve Ukrayna bayrağı emojisi paylaşarak Ukrayna'ya destek oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 21:27:00 -
Rus milli futbolcudan Ukrayna'ya destek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından dünya kamuoyundan ve birçok ülkeden tepkiler gelirken, Rus vatandaşları arasında da protesto gösterileri düzenleyenler oldu.

Başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda düzenlenen savaş karşıtı protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.

Rus Milli Takımı'dan 32 yaşındaki Rus forvet oyuncusu Fedor Smolov, sosyal medyadan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi hakkında paylaşım yaptı.

Sosyal medya paylaşımında, Rusça "Savaşa Hayır" yazan Smolov, Ukrayna bayrağı emojisi de ekleyerek Ukrayna'ya destek verdi.

Rus forvet, milli takım formasıyla 45 maçta 16 gol attı.

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