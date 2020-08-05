Rus kimyacıdan Beyrut için kritik iddia: Amonyum nitrat...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat infilak ettiği belirtilmişti.

Rus kimyacı Doç. Yuriy Orlov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, amonyum nitratın tarlalarda kullanıldığını anımsatarak şunları kaydetti:

“Amonyum nitrat, tarlalarda kullanılan bir gübre. Hidroskopiktir, yani havadan nem çeker, yumak duruma gelebiliyor, katılaşabiliyor, bu yüzden hava geçirmez torbalar içinde bulunduruluyor. Amonyum nitrat, dış etki olmadan kendiliğinden patlayamaz, bunun patlaması için başka bileşenlerin ve dış tetikleyicilerin olması gerekiyor. Amonyum nitrat temelinde, madencilikte kullanılan patlayıcılar yapılıyor, bu iyi biliniyor. Ama insanın olmadan bu madde kendiliğinden infilak edemez. Bir kıvılcım yeterli değil, patlamanın olması gerekir, bunun için de özel katkı maddeleri katmak gerekir. Ek bileşenler olmadan amonyum nitrat patlamaz."