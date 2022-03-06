Rus istihbarat servisine siber saldırı! Putin'in harekete geçtiği iddia edildi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa hacker grubu Anonymous bir kez daha müdahil oldu. Daha önce Rus devlet televizyonu hackleyerek Rusya’nın Ukrayna’ya saldırına ait görüntülerini paylaşan Anonymous, şimdi de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) hizmetlerini ele geçirdiğini iddia etti.

Hacker topluluğu Anonymous, Rus FSB web sitesini hacklediğini ve erişilemez hale getirdiğini duyurdu. Twitter hesabından açıklama paylaşan grup, “Güle güle fsb.ru” ifadelerini kullandı. Ancak web sitesine şu anda erişilemediği ve Putin’in harekete geçerek FSB web sitesini kullanım dışı bıraktığı ifade edildi.

Dünyanın en önde gelen hacker gruplarından Anonymous, Rusya-Ukrayna savaşına dahil oldu. Grup, Rusya'ya savaş ilan etti.

Anonymous’un Rusya saldırıları: FSB’yi hackledi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta hacker grubu Anonymous dahil oldu. Savaşın başladığı günlerde Putin’e yönelik açıklamalarda bulunan ve Rus devlet televizyonu hackleyen grup, son olarak Rusya istihbarat teşkilatına sızdığını iddia eden paylaşımlarda bulundu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) hizmetlerini kontrol altına alan Anonymous’un saldırıyı nasıl yaptığı belirsizliğini koruyor. Ancak siber güvenlik uzmanları, Rusya Federal Güvenlik Servisi saldırısının Dağıtılmış Ağ Saldırısı (DDOS) ile gerçekleştirilebileceğine dikkat çekiyor.

Anonymous’un FSB’ye ait “fsb.ru” web sitesini ele geçirmesi sonrasında siteye erişimin kapatıldığını belirtmek gerekiyor. Halihazırda siteye erişmeye çalıştığımızda ‘bağlantı yok’ mesajı karşımıza çıkıyor. Ukrayna’dan gelen raporlar, FSB web sitesinin devre dışı bırakılması için Putin’in harekete geçtiğini iddia etse de, Rusya’dan resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim.

Anonymous ayrıca geçtiğimiz hafta Rusya Federasyonu hükümetine karşı saldırılar başlattığını ve Kremlin’in kurumsal web sitesini hacklediğini açıkladı. Bu, Putin’in askeri kararını duyurduğu video mesajın paylaşılmasından sonra meydana geldi.

Grup, saldırıların Rus özel sektörünü de etkileyebileceğine işaret etti. Anonymous, geçtiğimiz haftaki duyurunun ardından Ukrayna’ya destek olması amacıyla Rusya ve Belarus’taki farklı kategorilerdeki 2500 web sitesini devre dışı bıraktı.

Kaynak: Shiftdelete