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Dünya Rus helikopteri düştü! Ölüler var
Dünya

Rus helikopteri düştü! Ölüler var

Yeniakit Publisher
2023-05-13 11:58:00 - 2023-05-13 12:22:29
Rus helikopteri düştü! Ölüler var

Kırım'da Rusya’ya ait askeri helikopter düştü, 2 asker öldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’da Mi-28 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mİ-28 tipi askeri helikopterin, Kırım’da eğitim uçuşu esnasında silahsız bir şekilde uçarken düştüğü belirtildi.

Kazada iki askerin öldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, helikopterin ilk belirlemelere göre teknik arızadan dolayı düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Rusya, Kırım’ı 2014’te yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından Kırım'dkai askeri tesisler ve depolar drone saldırılarının hedefi olmuştu. Son olarak iki hafta önce Sivastopol'da bir petrol depolama tesisine saldırı düzenlenmişti.
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