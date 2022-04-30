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Dünya 'Rus Hava Kuvvetleri 120’den fazla aşırı milliyetçiyi ortadan kaldırdı'
Dünya

'Rus Hava Kuvvetleri 120’den fazla aşırı milliyetçiyi ortadan kaldırdı'

Sputnik'ten aktarılan habere göre Rus Hava Kuvvetleri 120’den fazla aşırı milliyetçiyi olarak tanımladığı Ukraynalıyı öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 15:12:00 - 2022-04-30 15:22:33
'Rus Hava Kuvvetleri 120’den fazla aşırı milliyetçiyi ortadan kaldırdı'

Sputnik'ten aktarılan habere göre Rus Hava Kuvvetleri 120’den fazla aşırı milliyetçiyi olarak tanımladığı Ukraynalıyı öldürdü.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre Mariupol limanının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik hazırlıklar başladı. Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna'ya ait 20’den fazla aşırı milliyetçiyi, 4 tank ve 6 zırhlı aracı ortadan kaldırdı. Ukrayna'nın açtığı ateş sonucu Luhansk'a 3 sivil yaralandı, Donetsk'te ise 73 günde 94 sivil öldü.

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