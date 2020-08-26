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Dünya Rus gazeteci Dmitry Prij: Putin zehirlerini Suriyeli tutuklular üzerinde deniyor
Dünya

Rus gazeteci Dmitry Prij: Putin zehirlerini Suriyeli tutuklular üzerinde deniyor

Rus gazeteci Dmitry Prij, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in muhalif siyasetçiler için kullandığı zehirlerin, Suriye’de Esed rejimi tarafından hapsedilen kişiler üzerinde denendiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:00:00 - 2020-08-26 13:05:30
Rus gazeteci Dmitry Prij: Putin zehirlerini Suriyeli tutuklular üzerinde deniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük rakibi Alexei Navalny’nin zehirlenmiş ve bunun Putin tarafından düzenlenen bir suikast girişimi olduğu iddia edilmişti.

Navalny’nin zehirlenmesinin ardından Putin hakkında kan donduran bir iddia daha ortaya atıldı. Rus gazeteci Dmitry Prij, Putin’in, Esed rejiminin zindanlarında mahkum olan Suriyelilerin üzerinde yeni zehrini test ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre Putin, siyasi muhaliflerini etkisiz hale getirmek için zehirleyerek öldürüyor ve Rus lider, söz konusu zehirleri adeta kuklası konumundaki Esed’e gönderip tutuklu Suriyeliler üzerinde kullandırttı. Zehrin Suriyeli mahkumlar üzerindeki etkisine göre Rusya’da kullanılıp kullanılmayacağı belirlendi.

Dmitry Prij, Vladimir Putin'in, suikast için kullandığı zehrini “Putin'in aşçısı” lakaıyla bilinen ve Wagner özel güvenlik şirketinin de başında bulunan Rus iş adamı Yevgeny Prigozhin aracılığıyla test ettiğini öne sürdü.

Mepanews’in haberine göre Rus gazeteci de, Alexei Navalny’i Putin’in zehirlediğini düşünüyor.

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