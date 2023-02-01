Rus gazeteci Batı'nın kirli planını açıkladı: Erdoğan'ı devirmek istiyorlar

Batılı ülkelerde Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokasyonlar sürerken Rusya’dan dikkat çeken bir makale yayımlandı.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti’den Vladimir Kornilov, "Batı, Erdoğan’ı devirmek istiyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan her zaman üstesinden geldi

Erdoğan’ın siyasetteki deneyimine vurgu yapan Kornilov, "Erdoğan, ülkesinde hem darbe girişimi hem 'renkli devrimler'le defalarca karşı karşıya gelmiş ve her zaman bu meydan okumaların ustaca üstesinden gelmiş, çok deneyimli bir politikacı. Ayrıca Erdoğan, Türk karşıtı eylemleri, seçim öncesi kampanyalarında yetkin bir şekilde kullanmayı çoktan öğrendi" ifadesinde bulundu.

Erdoğan olanların farkında

Batı’nın Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmaya çalıştığını aktaran Rus gazeteci, "Kolektif Batı'nın ya kendisini iktidardan tamamen uzaklaştırılmasını ya da zayıflatılmasını sağlamak için her şeyi yapmaya çalışacağını çok iyi bilerek Erdoğan, öncelikle seçimleri kazanmalıdır. Türk Cumhurbaşkanı şu anda oy oranlarını yükseltmek ve aynı zamanda muhalefeti bertaraf etmek için aktif çaba sarf ediyor" diye yazdı.

Batı sürece müdahale ediyor

Seçim sonuçlarının tahmin edilmesinin güç olduğunu belirten ve Batı’nın bu nedenle sürece müdahale ettiğini vurgulayan Rus yazar, şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye’deki seçimlerin neticesini tahmin etmek oldukça zor. Bilhassa bu nedenden dolayı Batı’da sürece kabaca müdahale edilmesine ve Erdoğan’ın ne pahasına olursa olsun uzaklaştırılmasına ilişkin çağrılar gittikçe daha da yükseliyor."

Batı'dan provokasyon gelebilir: İsyan, sabotaj, müdahale...

Batı medyasında yayınlanan haberlere dikkat çeken Rus gazeteci, Erdoğan’ın iktidarını sarsmak için ekonomik ve ideolojik sabotajlar ile isyanların desteklenebileceği belirtti. Rus gazeteci Kornilov, yazısına şöyle devam etti:

"The Washington Post'un Türk seçimlerinin ‘2023 yılında dünyada yapılacak en önemli seçimler’ olduğunu söylemesi tesadüf değil. Amerikan gazetesi şöyle yazdı: ‘Batılı liderler, Erdoğan’ın gitmesini görmekten mutluluk duyar. ABD ve Avrupa, bilhassa Vladimir Putin ile ittifak kurarak Erdoğan’ın dünyadaki olaylara yıkıcı etkisi olmasa daha iyi hissedecekler.’

Madem ki bahisler bu kadar yüksek, Batı’dan Türkiye’de ciddi boyutlarda provokasyon yapılmasını bekleyebiliriz. Tabii ki kimse, Türkiye’nin stratejik bir dayanak noktası olarak çok önem teşkil eden NATO’dan çıkarılmasını ciddi ciddi konuşmayacaktır. Seçimlere müdahale etme, iktidarın otoritesini sarsma, ekonomik ve ideolojik sabotaj, isyanları desteklemek... Bunlar, Batı’nın -resmi müttefikine karşı olsa bile- aşina olduğu hareketlerdir."

Haber7