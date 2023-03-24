Rus devi Türkiye kararını duyurdu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı

ABD ve Avrupa'nın yaptırım baskılarına rağmen Rus Aeroflot, 2023 sezonu için Türkiye'ye geniş bir uçuş programı hazırladı.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Moskova'dan Türkiye'nin beş şehrine (İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir) uçuş yapacak olan şirket, Rusya'daki başka 8 şehirden de Türkiye’deki farklı şehirlere uçuşlar yapacak. St. Petersburg ve Yekaterinburg'dan yapılacak İstanbul ve Antalya uçuşları ile Kazan, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Samara ve Ufa'dan yapılacak Antalya uçuşları bunlardan bazıları.

Antalya ve İstanbul'a haftada 91 uçuş

Şirketten yapılan açıklamada "Tatil sezonunda Türkiye'ye dönük artan talebe yanıt verebilmek için frekanslar arttırılacak. Moskova-Antalya hattında uçuşlar haftada 49, Moskova-İstanbul hattında ise haftada 42 uçuşa kadar çıkarabilecek. Sheremetyevo-Bodrum hattında günde 2, 27 Mayıs'tan itibaren Moskova-İzmir hattında haftada 4 uçuş olarak başlayacak." ifadelerine yer verildi.

İşte Aeroflot’un Rusya’nın 9 şehrinden Türkiye’ye gerçekleştireceği uçuşları:

-Soçi (İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-Moskova (İstanbul, Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir)

-Petersburg (İstanbul, Antalya)

-Ekaterinburg (İstanbul, Antalya)

-Kazan (Antalya);

-Nizhny Novgorod (Antalya)

-Novosibirsk (Antalya)

-Samara (Antalya)

-Ufa (Antalya)