Rus çayı nasıl demlenir? Rus çayı nedir?

Anadolu'da çay kültürümüzün bir parçasıdır. Mutlu günlerimizde de hüzünlü anlarımızda da hep bir bardak çay eşlik eder bizlere. Peki, benzer özelliklerin Rusya'da da gözlendiğini biliyor muydunuz? İşte, “Rus çayı nasıl demlenir?” sorusunun yanıtı.

Rus çayı nasıl demlenir?

Malzemeler:

Siyah çay

2 tatlı kaşığı portakal suyu

1 dilim limon

1 çay kaşığı tarçın

1-2 tane karanfil

Ruslar da bizim gibi siyah çayı demleyerek tüketiyor. Onlar demliğe arzularına göre karanfil ekliyorlar.

Aynı Anadolu'da olduğu gibi çayı demleyin.

Farklılık ise servis aşamasında yaşanıyor.

Bir fincan çayın içerisine 2 tatlı kaşığı portakal suyu, 1 çay kaşığı tarçın ve bir ince dilim limon ekleyip karıştırın.

İşte, Rus çayınız hazır.