Rus birliklerinin arasına girdi! Çinli muhabirden tepki çeken haber

Rusya'nın Ukrayna işgali 21. gününe girerken, dünyanın birçok yerinden gazeteci bölgeden gelişmeleri aktarmak için zorlu bir çaba veriyor. Fakat içlerinden biri, Rus kuvvetlerinin arasına girmeyi başardı.

Çinli haber kanalı Phoenix TV'den muhabir Lu Yuguang, şimdiye kadar Rus askerlerinin arasına girip röportaj yapabilen tek yabancı gazeteci oldu.

Çatışmanın Rusya tarafına özel erişim elde ettiği görülen Lu'nun, Rus işgalini "Burada birçok zafer kazanıyorlar" diyerek servis etmesi ise tepki çekti.

Aslında Lu Yuguang'ın "yabancı gazeteci" olarak Rus birlikleriyle hareket etmesi sürpriz değil. Zira Moskova yönetimi, Batılı medya kuruluşlarını "yalan haber" yapmakla suçluyor.